Natalità: un anno di Generazione G, Prénatal celebra con donazioni di oltre 800mila euro (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – In soli 12 mesi, donazioni economiche per più di 800 mila euro, creazione di una rete di supporto in 29 città italiane, formazione di 53 genitori esperti per sostenere 264 famiglie fragili di cui oltre il 70% alla prima gravidanza e la nascita di 42 bimbi – e altrettante coppie di neo genitori Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – In soli 12 mesi,economiche per più di 800 mila, creazione di una rete di supporto in 29 città italiane, formazione di 53 genitori esperti per sostenere 264 famiglie fragili di cuiil 70% alla prima gravidanza e la nascita di 42 bimbi – e altrettante coppie di neo genitori

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Natalità : un anno di Generazione G - Prénatal celebra con donazioni di oltre 800mila euro - Spero che altri genitori esperti possano entrare nella comunità per fornire aiuto e competenza ad un numero sempre più alto di famiglie fragili”. Un obiettivo che vuole consolidare il nostro ruolo di Gruppo responsabile e impegnato su un tema molto attuale e importante per il nostro Paese come la denatalità. (Liberoquotidiano.it)

Avis - oltre 30mila donazioni : cresce la raccolta di plasma - In leggero calo invece le donazioni di sangue intero che sono state 16. 202, 928 in meno dello scorso anno, pari al 5,42%. Nel dettaglio le plasmaferesi sono state fino a giugno 13. 048, 2. Un risultato più che positivo frutto di un impegno collettivo dei donatori e dell’intera struttura associativa per dare impulso alla raccolta di questo componente del sangue essenziale per la produzione di ... (Ilrestodelcarlino.it)