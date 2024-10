Michael Liguori condannato per violenza sessuale su minori, continuerà a giocare nel Padova: “Attendiamo la sentenza definitiva” (Di venerdì 11 ottobre 2024) L’attaccante del Padova – club di Lega Pro – Michael Liguori è stato condannato in primo grado a 3 anni e 4 mesi dal Tribunale di Teramo per violenza sessuale. Il calciatore 25enne era stato denunciato 6 anni fa da due ragazze, all’epoca entrambe minorenni. Il club veneto di Lega Pro con un comunicato ha chiarito che per il momento non prenderà nessun provvedimento nei confronti di Liguori, che quindi potrà continuare a giocare regolarmente in Serie C. Va ricordato infatti che nel calcio italiano non esiste una norma che punisca a livello sportivo un reato così grave come la violenza sessuale: la Federazione non l’ha mai adottata. La condanna: cos’era successo I fatti risalgono al 2018. All’epoca 18enne e appena conclusa l’esperienza nel settore giovanile del Pescara, ad Alba Adriatica si sarebbe consumata la serata tanto discussa. Ilfattoquotidiano.it - Michael Liguori condannato per violenza sessuale su minori, continuerà a giocare nel Padova: “Attendiamo la sentenza definitiva” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) L’attaccante del– club di Lega Pro –è statoin primo grado a 3 anni e 4 mesi dal Tribunale di Teramo per. Il calciatore 25enne era stato denunciato 6 anni fa da due ragazze, all’epoca entrambe minorenni. Il club veneto di Lega Pro con un comunicato ha chiarito che per il momento non prenderà nessun provvedimento nei confronti di, che quindi potrà continuare aregolarmente in Serie C. Va ricordato infatti che nel calcio italiano non esiste una norma che punisca a livello sportivo un reato così grave come la: la Federazione non l’ha mai adottata. La condanna: cos’era successo I fatti risalgono al 2018. All’epoca 18enne e appena conclusa l’esperienza nel settore giovanile del Pescara, ad Alba Adriatica si sarebbe consumata la serata tanto discussa.

