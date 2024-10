Crisi Stellantis, Tavares resta fino al 2026. Rivoluzione nel management (Di venerdì 11 ottobre 2024) In corso il processo formale per la successione del ceo. Lasciano la cfo Natalie Knight e Carlos Zarlenga, coo Nord America. Mercato scettico, titolo in rosso Ilsole24ore.com - Crisi Stellantis, Tavares resta fino al 2026. Rivoluzione nel management Leggi tutta la notizia su Ilsole24ore.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) In corso il processo formale per la successione del ceo. Lasciano la cfo Natalie Knight e Carlos Zarlenga, coo Nord America. Mercato scettico, titolo in rosso

"La crisi di Stellantis ad Atessa è drammatica" - mozione urgente del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale - Crisi Stellantis: il Movimento 5 Stelle ha presentato una mozione urgente in Consiglio regionale per sollecitare la giunta guidata dal presidente Marsilio a intervenire e difendere i posti di lavoro nello stabilimento di Atessa. “La situazione è drammatica", affermano i consiglieri regionali... (Chietitoday.it)

Crisi Stellantis - un migliaio di lavoratori ed i sindaci nella Capitale per manifestare - Saranno circa un migliaio gli operai che questa mattina dal sud della provincia di Frosinone raggiungeranno la Capitale su una ventina di pullman messi a disposizione delle sigle sindacali per protestare sullo stato di abbandono del settore dell'automotive ed in particolare della crisi del gruppo. (Frosinonetoday.it)

Stellantis supererà crisi e concorrenza. Elkann rilancia lo spirito Fiat - “Le persone che hanno assunto crescenti responsabilità nelle nostre società sono sempre state dirigenti, capaci di identificarsi con l’azienda, la sua cultura e il suo sistema di valori. Sopravvivono quelli che si sanno adattare meglio ai cambiamenti delle tecnologie, dei mercati, della domanda. E per questo sono convinto che possiamo guardare al domani con fiducia. (Formiche.net)