Basket, derby lombardo tra Olimpia Milano e Brescia in Serie A. La Virtus Bologna sfida l’Umana Reyer Venezia (Di venerdì 11 ottobre 2024) Prosegue la marcia della Serie A di Basket, con la terza giornata della regular season 2024-2025 in programma nel fine settimana che si sta per avvicinare. Andiamo a fare una breve presentazione di cosa ci attende sui campi del Belpaese. Il primo anticipo del sabato sera vede la Bertram Tortona affrontare alle ore 19:00 la sorprendente neo-promossa Trieste ancora imbattuta al pari dei piemontesi, mentre alle ore 20:00 ecco un classico del nostro Basket ovvero Reyer Venezia-Virtus Bologna: i lagunari provano a riscattare un avvio poco felice in EuroCup, mentre le V-nere vogliono calare il tris dopo due successi in altrettante giornate fin qui disputate. Mezz’ora più tardi, alle 20:30, l’Unahotels Reggio Emilia ospita la Nutribullet Treviso con le due squadre che hanno maturato un record di 1-1 finora. Oasport.it - Basket, derby lombardo tra Olimpia Milano e Brescia in Serie A. La Virtus Bologna sfida l’Umana Reyer Venezia Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Prosegue la marcia dellaA di, con la terza giornata della regular season 2024-2025 in programma nel fine settimana che si sta per avvicinare. Andiamo a fare una breve presentazione di cosa ci attende sui campi del Belpaese. Il primo anticipo del sabato sera vede la Bertram Tortona affrontare alle ore 19:00 la sorprendente neo-promossa Trieste ancora imbattuta al pari dei piemontesi, mentre alle ore 20:00 ecco un classico del nostroovvero: i lagunari provano a riscattare un avvio poco felice in EuroCup, mentre le V-nere vogliono calare il tris dopo due successi in altrettante giornate fin qui disputate. Mezz’ora più tardi, alle 20:30, l’Unahotels Reggio Emilia ospita la Nutribullet Treviso con le due squadre che hanno maturato un record di 1-1 finora.

