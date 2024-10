Lanazione.it - Tour alcolici addio. Comune-GetYourGuide trovato l’accordo: "Così tuteliamo i turisti"

(Di giovedì 10 ottobre 2024) di Niccolò Gramigni FIRENZE Stop alle sbronzeche, esperienze con molto alcol e poco decoro. L’assessore allo sviluppo economico e al turismo Jacopo Vicini fa una mossa tennistica da "gioco-partita-incontro" e riesce a ottenere l’ok dalla principale piattaforma per la prenotazione di esperienzeche, ‘’, al blocco delle proposte degli operatori privati per iin città. Va precisato che in questi mesi ‘’ – 252 partner locali, 1800 esperienze disponibili - non ha mai organizzato direttamente le esperienze proposte dalla piattaforma: ha agito da intermediario e quindi senza responsabilità dirette. Comunque questo passo è cruciale perché va verso il turismo sostenibile, obiettivo da perseguire. Dunque niente più shortini a gogò e ‘funny facts’, quelle storielle improvvisate sulla storia di Firenze.