Reazione a Catena gli Sconcertati nuovi campioni | montepremi vinto

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Nuova squadra, nuova vittoria. Nella puntata del 10 ottobre 2024, Pino Insegno ha dato il bentornato a quelli che ormai sono gli exdi: i Mici di Mare. Per il giovane trio ligure è già giunto il momento di lasciare la trasmissione. A eliminarli sono stati gli «», con Gabriele, Fabio e Walter. È stata una sfida tutta blu, anzi nerazzurra, visto che tutti e sei i concorrenti sono tifosi dell'Inter. I Mici di Mare eliminati dagli«Abbiamo scelto questo nome perché avevamo deciso di partecipare a questo programma durante un concerto che poi è stato annullato. Quindi siamo rimasti '' e abbiamo deciso di partecipare», ha spiegato il portavoce del nuovo team. C'è chi viene da Milano, chi da Lodi e chi dalla Brianza, in ogni caso sono della Lombardia. Anche loro, come i Mici di Mare, tifano Inter.