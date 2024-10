Potenziamento della linea energetica in via Veneto: il cantiere itinerante (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’arteria principale di Capolona, via Veneto, ospiterà un cantiere itinerante di Enel che consentirà la realizzazione di una nuova conduttura che si è resa necessaria per sopperire all’aumento di erogazione di energia elettrica."Il lavoro è purtroppo un lavoro su trincea - spiega il sindaco Arezzonotizie.it - Potenziamento della linea energetica in via Veneto: il cantiere itinerante Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’arteria principale di Capolona, via, ospiterà undi Enel che consentirà la realizzazione di una nuova conduttura che si è resa necessaria per sopperire all’aumento di erogazione di energia elettrica."Il lavoro è purtroppo un lavoro su trincea - spiega il sindaco

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Capolona - in via Veneto un cantiere itinerante - Purtroppo il passaggio è nelle nostre strade e tra cui via Vittorio Veneto. “ Mario Francesconi spiega in dettaglio come sarà prevista la mobilità urbana in questo caso ”per avere accesso dovremmo utilizzare la strada parallela a via Veneto, che è nell'altro senso, quindi dovremo raggiungere dalla SR71 Capolona Nord, uscire e tornare verso sud prendendo la parallela, quindi entrare nelle traverse ... (Lanazione.it)