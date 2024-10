Maltempo a Milano, occhi puntati su Lambro e Seveso: acque in salita (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Maltempo a Milano e in Brianza e occhi puntati sui fiumi Lambro e Seveso per l'innalzamento delle acque. ''Dalle 3.00 circa sta piovendo su Milano e su tutta la Brianza e le prealpi. Il Seveso a Milano è in salita con contributi locali nella zona di Cinisello e da nord. La vasca ieri è L'articolo Maltempo a Milano, occhi puntati su Lambro e Seveso: acque in salita proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) –e in Brianza esui fiumiper l'innalzamento delle. ''Dalle 3.00 circa sta piovendo sue su tutta la Brianza e le prealpi. Ilè incon contributi locali nella zona di Cinisello e da nord. La vasca ieri è L'articolosuinproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Maltempo - allerta rossa in Lombardia. Bomba d'acqua su Milano - salgono Seveso e Lambro - La Protezione Civile ha valutato per oggi allerta rossa su alcuni settori della Lombardia e arancione su parte della Lombardia e su tutto il Trentino Alto Adige. Allerta gialla invece sull'intero territorio di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria e su bacini di Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Umbria (LE PREVISIONI).

