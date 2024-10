Infortuni Genoa, le novità dopo l’ultimo allenamento della squadra di Gilardino (Di giovedì 10 ottobre 2024) Infortuni Genoa, le novità dopo l’ultimo allenamento di Alberto Gilardino in vista dei prossimi impegni di campionato novità importanti sugli Infortuni in casa Genoa. Ecco il comunicato della squadra rossoblu dopo l’ultimo allenamento. IL COMUNICATO – ‘Gila’ ha guidato un’altra seduta mista. Soluzioni ridotte nella contingenza delle assenze dei nazionali e degli elementi alle prese Calcionews24.com - Infortuni Genoa, le novità dopo l’ultimo allenamento della squadra di Gilardino Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di giovedì 10 ottobre 2024), ledi Albertoin vista dei prossimi impegni di campionatoimportanti sugliin casa. Ecco il comunicatorossoblu. IL COMUNICATO – ‘Gila’ ha guidato un’altra seduta mista. Soluzioni ridotte nella contingenza delle assenze dei nazionali e degli elementi alle prese

