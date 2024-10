Imprese, Icch: “Globalizzazione e tecnologie, così è cambiata la reputazione aziendale” (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Si è svolta oggi presso la sede del Centro Svizzero a Milano la presentazione della nuova ricerca dal titolo 'Corporate reputation: tendenze emergenti e implicazioni strategiche', realizzata da Icch e Università Iulm. La ricerca esplora le tendenze emergenti sulla reputazione aziendale, fornendo importanti strumenti a manager, accademici e studenti. Il modo in cui L'articolo Imprese, Icch: “Globalizzazione e tecnologie, così è cambiata la reputazione aziendale” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Si è svolta oggi presso la sede del Centro Svizzero a Milano la presentazione della nuova ricerca dal titolo 'Corporate reputation: tendenze emergenti e implicazioni strategiche', realizzata dae Università Iulm. La ricerca esplora le tendenze emergenti sulla, fornendo importanti strumenti a manager, accademici e studenti. Il modo in cui L'articolo: “la” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Regeni, Gentiloni: “Egitto? Una frattura deve lasciare traccia e finché ero io al governo è rimasta” - Il racconto dei Caschi Blu attaccati da Israele: “Sparavano su di noi. Non vogliono testimoni scomodi” ... (ilfattoquotidiano.it)

Imprese, Icch: "Globalizzazione e tecnologie, così è cambiata la reputazione aziendale" - Milano, 10 ott.(Adnkronos) - Si è svolta oggi presso la sede del Centro Svizzero a Milano la presentazione della nuova ricerca dal titolo ... (notizie.tiscali.it)

“Mai vissuto situazioni come quelle. Io so riattaccare”: il ct Spalletti contro Simone Inzaghi. Così commenta l’inchiesta sugli ultras - Pensare di imporre una scelta, anche andando alla ricerca di voti 'raminghi', significa che anzichè rispettarle, questa maggioranza pensa a come infrangere o aggirare le leggi e la Costituzione. E ... (ilfattoquotidiano.it)