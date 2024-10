Il Premio Lilt espone i vincitori di ’Metamorfosi’ (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dopo aver presentato il progetto al Mia PhotoFair e prossimamente al PhotoLux Festival di Lucca, il Premio Lilt per la Fotografia Contemporanea giunge a Bologna con una mostra finalizzata a sensibilizzare sui temi della prevenzione e della lotta contro i tumori. È grazie a questa storica associazione che si deve la promozione di una collettiva – patrocinata da Ascom e supportata da Azimut – che vedrà protagonisti dodici fotografi che si sono confrontati sul tema ‘Metamorfosi: uno scatto per il futuro’. Al vernissage – previsto sabato alle 18 a Palazzo Tubertini, sede di Azimut – interverranno anche Francesco Rivelli (presidente Lilt Bologna), Anna Rosati (ideatrice del progetto e direttrice artistica insieme ad Azzurra Immediato), Danilo Perini (Team Manager di Azimut), Loretta Secchi (giurata Premio Lilt) e Agnese Mattanò (regista). Ilrestodelcarlino.it - Il Premio Lilt espone i vincitori di ’Metamorfosi’ Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dopo aver presentato il progetto al Mia PhotoFair e prossimamente al PhotoLux Festival di Lucca, ilper la Fotografia Contemporanea giunge a Bologna con una mostra finalizzata a sensibilizzare sui temi della prevenzione e della lotta contro i tumori. È grazie a questa storica associazione che si deve la promozione di una collettiva – patrocinata da Ascom e supportata da Azimut – che vedrà protagonisti dodici fotografi che si sono confrontati sul tema ‘Metamorfosi: uno scatto per il futuro’. Al vernissage – previsto sabato alle 18 a Palazzo Tubertini, sede di Azimut – interverranno anche Francesco Rivelli (presidenteBologna), Anna Rosati (ideatrice del progetto e direttrice artistica insieme ad Azzurra Immediato), Danilo Perini (Team Manager di Azimut), Loretta Secchi (giurata) e Agnese Mattanò (regista).

