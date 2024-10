Dramma all’uscita da scuola 14enne schiacciata e uccisa da autobus | morta sul colpo

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024)a Piacenza, una ragazza di 14 anni ènel primo pomeriggio di oggi, 10 ottobre, in via Mattei nei pressi dell’Istituto superiore Raineri Marcora. Ancora da ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, terribile la scena che si presentata ai soccorritori. “Una tragedia che colpisce il cuore non solo per il sottoscritto ma per tutto il personale dell’Istituto agrario”, ha spiegato ai microfoni di Telelibertà il dirigente scolastico Alberto Mariani. >> Terrore vero sul volo per Roma, turbolenza “mai vista prima”. Infarto per un passeggero, urla e pianti a bordo: cosa è successo “Ci stringiamo vicino ai genitori e più che essere a loro vicino e porgere le nostre condoglianze, veramente altro non possiamo fare. Non andiamo via finché la ragazza è qui perché non la vogliamo lasciare da sola”. .