Movieplayer.it - Chloë Grace Moretz protagonista della serie My Mom's Murder

My Mom's Murder è un podcast condotto da Lauren Malloy e racconta la storia di come credeva che sua madre fosse morta per un problema cardiaco, mentre alla fine scopre che la donna è stata assassinata. La serie audio lanciata su Audible sta per essere trasformata in una serie televisiva che avrà come protagonista Chloë Grace Moretz. Il podcast in dieci parti, prodotto da AYR Media, la società dietro a show come The Case of Jon Benet Ramsey e Queen of the Con, vede Malloy scoprire la scioccante verità sulla morte di sua madre Lori nel 1993.