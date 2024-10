Calcio in lutto il campione trovato morto nella piscina di casa

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Calciatore di 31 annidi. Il terribile ritrovamento,sua abitazione, è stato un choc per i familiari. Nonostante l’arrivo celere delle squadre di soccorso che hanno tentato di rianimarlo sul posto, per il giovane non c’è stato niente da fare. Secondo quanto riportato dall’agenzia Reuters, le autorità hanno confermato il decesso. La sua morte, come dicevamo, ha scioccato la famiglia, i compagni e il mondo del. In un comunicato, i suoi familiari hanno espresso il loro dolore: “Possiamo confermare con tristezza che George ci ha lasciati. Siamo in stato di shock per questa terribile perdita”. >> “Addio, leggenda”.nel, èun grandissimoAnche la squadra che lo aveva in carico, il Panathinaikos ha espresso il proprio cordoglio: “Siamo sconvolti dalla perdita del nostro George.