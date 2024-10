Atletica / L’oro olimpico Oney Tapia ospite a Senigallia (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il campione della Paralimpiade di Parigi 2024 nel lancio del disco incontrerà sabato 19 ottobre gli studenti del liceo Medi Senigallia, 10 Ottobre 2024 – Sabato 19 ottobre alle 09:00 presso l’Aula Magna “Carlo Urbani” del Liceo Statale E. Medi di Senigallia, Oney Tapia, l’atleta paralimpico italiano, di origine cubana, vincitore della medaglia d’oro ai giochi Paralimpici di Parigi 2024 in lancio del disco, e di numerose altre medaglie già dal 2016, incontrerà gli studenti. Durante l’incontro, promosso dal Comune in collaborazione con la Diocesi di Senigallia, l’atleta racconterà la propria storia, l’incidente subito sul lavoro e il suo avvicinamento al mondo dell’Atletica leggera paralimpica. .com - Atletica / L’oro olimpico Oney Tapia ospite a Senigallia Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il campione della Paralimpiade di Parigi 2024 nel lancio del disco incontrerà sabato 19 ottobre gli studenti del liceo Medi, 10 Ottobre 2024 – Sabato 19 ottobre alle 09:00 presso l’Aula Magna “Carlo Urbani” del Liceo Statale E. Medi di, l’atleta paralimpico italiano, di origine cubana, vincitore della medaglia d’oro ai giochi Paralimpici di Parigi 2024 in lancio del disco, e di numerose altre medaglie già dal 2016, incontrerà gli studenti. Durante l’incontro, promosso dal Comune in collaborazione con la Diocesi di, l’atleta racconterà la propria storia, l’incidente subito sul lavoro e il suo avvicinamento al mondo dell’leggera paralimpica.

