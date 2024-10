Venom: The Last Dance, ecco cosa potrebbe mostrare la scena post credits (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Venom: The Last Dance, ecco cosa potrebbe mostrare la scena post credits Il trailer finale di Venom: The Last Dance della Sony Pictures ha svelato a sorpresa che nel terzo capitolo verrà introdotto Knull. Sebbene il volto del personaggio sia stato oscurato, recenti voci hanno affermato che Andy Serkis (Il Signore degli Anelli; Black Panther) interpreterà il ruolo tramite motion capture. Si ritiene che Sony/Marvel abbiano grandi progetti per questo potente cattivo in futuro, ma cosa possiamo aspettarci dal suo debutto sul grande schermo? Lo scooper riporta che Il Dio dei simbionti non avrà un ruolo significativo in Venom 3. Infatti, Eddie Brock/Venom (Tom Hardy) non incontrerà nemmeno il personaggio nel film. Knull apparirà in un paio di scene nello spazio (probabilmente imprigionato su Klyntar) e farà anche parte della scena post-crediti. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024): ThelaIl trailer finale di: Thedella Sony Pictures ha svelato a sorpresa che nel terzo capitolo verrà introdotto Knull. Sebbene il volto del personaggio sia stato oscurato, recenti voci hanno affermato che Andy Serkis (Il Signore degli Anelli; Black Panther) interpreterà il ruolo tramite motion capture. Si ritiene che Sony/Marvel abbiano grandi progetti per questo potente cattivo in futuro, mapossiamo aspettarci dal suo debutto sul grande schermo? Lo scooper riporta che Il Dio dei simbionti non avrà un ruolo significativo in3. Infatti, Eddie Brock/(Tom Hardy) non incontrerà nemmeno il personaggio nel film. Knull apparirà in un paio di scene nello spazio (probabilmente imprigionato su Klyntar) e farà anche parte della-crediti.

