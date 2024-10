Tasse, Giorgia Meloni: “Noi non le aumentiamo, lo faceva la sinistra” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il tema delle Tasse è uno dei più scottanti della politica italiana, motivo di scontri accesissimi tra destra e sinistra. E, infatti, la premier Giorgia Meloni decide di entrare a gamba tesa sull’argomento. Lo fa pubblicando un breve video sui suoi canali social.Leggi anche: DiMartedì, Carlo Rossella contro Giorgia Meloni: “Si vede che è una signora che ha molti complessi” Il video di Giorgia Meloni “Leggo in queste ore dichiarazioni fantasiose secondo cui il governo vorrebbe aumentare le Tasse che gravano sui cittadini: è falso. – puntualizza subito Giorgia Meloni nel video – Questo lo facevano i governi di sinistra, noi le Tasse le abbassiamo, come sanno bene i lavoratori dipendenti, le mamme lavoratrici, le partite Iva. Thesocialpost.it - Tasse, Giorgia Meloni: “Noi non le aumentiamo, lo faceva la sinistra” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il tema delleè uno dei più scottanti della politica italiana, motivo di scontri accesissimi tra destra e. E, infatti, la premierdecide di entrare a gamba tesa sull’argomento. Lo fa pubblicando un breve video sui suoi canali social.Leggi anche: DiMartedì, Carlo Rossella contro: “Si vede che è una signora che ha molti complessi” Il video di“Leggo in queste ore dichiarazioni fantasiose secondo cui il governo vorrebbe aumentare leche gravano sui cittadini: è falso. – puntualizza subitonel video – Questo lono i governi di, noi lele abbassiamo, come sanno bene i lavoratori dipendenti, le mamme lavoratrici, le partite Iva.

Giorgia Meloni : “Non vogliamo alzare le tasse - quello lo fa la sinistra” - . 'E non chiederemo nuovi sacrifici agli italiani' “Leggo in queste ore dichiarazioni fantasiose secondo cui il governo vorrebbe aumentare le tasse che gravano sui cittadini: è falso. Allora voglio essere chiara ancora una volta, la cultura politica di questo governo è quella di ridurre le tasse, sostenere le famiglie e sostenere le imprese, non la cultura di gravare ulteriormente sui ... (Quotidiano.net)

Tasse sulla casa - arriva la smentita di Giorgia Meloni - La misura, in definitiva, interesserà circa 496mila edifici (circa il 4% del patrimonio edilizio italiano). Il mancato aggiornamento della rendita catastale potrebbe portare a sanzioni amministrative che vanno da 1. Aggiunge che un simile comportamento lo avevano i governi di sinistra, “noi le tasse le abbassiamo, come sanno bene i lavoratori dipendenti, le mamme lavoratrici, le partite Iva”. (Quifinanza.it)

Beppe Grillo aderisce alla manovra di Giorgia Meloni contrastata dal M5s : per risparmiare il 71 - 3% delle tasse con la sua società immobiliare - E ha cambiato subito la sua società immobiliare per potere cogliere l’occasione. . Beppe Grillo ha deciso di trasformare la sua storica società immobiliare, la Gestimar srl, licenziando da amministratore unico perfino la moglie Pavin Tadjik, per potere avere un consistente sconto fiscale consentito da una serie di norme stabilite da Giorgia Meloni appena diventata premier e contenute nei commi ... (Open.online)