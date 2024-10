Sparo di Capodanno, Emanuele Pozzolo rinuncia al patteggiamento (Di mercoledì 9 ottobre 2024) È stata aperta mercoledì l’udienza preliminare nell’ambito dell’inchiesta della procura di Biella sullo Sparo di Capodanno a Rosazza, per il quale è indagato il deputato Emanuele Pozzolo. Oggi pomeriggio in tribunale il giudice ha acquisito le documentazioni di procura e difesa spostando la decisione sul rinvio a giudizio. Pozzolo ha rinunciato al patteggiamento. Il suo legale, Andrea Corsaro, ha chiesto il non luogo a procedere per le accuse ancora rimaste in piedi. Nessuna richiesta neppure di rito abbreviato. Si tornerà in aula il 20 novembre con la decisione del giudice. Lettera43.it - Sparo di Capodanno, Emanuele Pozzolo rinuncia al patteggiamento Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) È stata aperta mercoledì l’udienza preliminare nell’ambito dell’inchiesta della procura di Biella sullodia Rosazza, per il quale è indagato il deputato. Oggi pomeriggio in tribunale il giudice ha acquisito le documentazioni di procura e difesa spostando la decisione sul rinvio a giudizio.hato al. Il suo legale, Andrea Corsaro, ha chiesto il non luogo a procedere per le accuse ancora rimaste in piedi. Nessuna richiesta neppure di rito abbreviato. Si tornerà in aula il 20 novembre con la decisione del giudice.

