Sonia Bruganelli e Angelo Madonia «Si è conformato ai gusti extralusso della compagna», ecco cosa ha fatto (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Aspre critiche per Angelo Madonia, che viene accusato di esser ormai plagiato dalla vicinanza della nuova fidanzata Sonia Bruganelli. Perché? Come sappiamo, i due fanno coppia fissa da qualche mese; archiviata la storia d'amore con Paolo Bonolis, Sonia ha iniziato a frequentare Angelo e oggi sono insieme nel cast di Ballando con le Stelle, sebbene all'interno del programma non rappresentino una coppia. Da tempo ormai non si nascondono più e proprio per questo, nelle ultime ore, si è accesa un'aspra polemica Il settimanale Chi ha paparazzato Sonia Bruganelli, da poco diventata zia, insieme all'attuale compagno Angelo Madonia. I due erano intenti ad arrivare alle prove di Ballando con le Stelle. Ma cosa ha scatenato l'opinione pubblica? A quanto pare c'entrerebbe lo stile di vita "lussuoso" dell'ex opinionista del Grande Fratello.

