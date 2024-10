David Schumacher in difesa del padre Ralf | Mia madre soffriva di problemi mentali un giorno picchiò mio padre

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Continua la querelle in casa, dal lato di, il fratello di Michael. Dopo il suo coming out dell’estate scorsa, pochi giorni fa l’ex moglie Cora Brinkmann aveva polemizzato contro di lui in un’intervista a Der Spiegel: “Sento di essere stata usata durante il matrimonio, derubata dei miei anni migliori: è stato onesto con me? Mi amava? Quando correva giravano tante voci nel paddock, ma alle mie domande ha sempre negato“. E sui social, la donna ha aggiunto: “Ho saputo direttamente da un portale immobiliare che la nostra casa di famiglia a Salisburgo verrà venduta. Mio figlio? Nessun messaggio, nessun indirizzo, nessuna indicazione su dove si trovi adesso. Che tipo di persona bisogna essere per fare una cosa del genere a una?“.