Sbircialanotizia.it - Assogasliquidi: “Gnl e BioGnl tecnologie pronte e disponibili, ora accelerare”

Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il messaggio lanciato in apertura di “ConferenzaGNL 2024” in programma oggi e domani nell’ambito di Fueling Tomorrow Italia ed Europa considerano Gnl estrategici per la decarbonizzazione del traffico marittimo, dell’autotrasporto pesante e delle utenze off-grid, nel breve così come nel medio-lungo periodo.A maggior ragione alla luce degli stringenti obiettivi della nuova Regolamentazione ETS,