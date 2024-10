Ucraina, i russi avanzano nel Donetsk. Attaccata una nave civile a Odessa (Di martedì 8 ottobre 2024) Anche in Ucraina si continua a morire. Vittime in un attacco russo nella regione di Kherson. Bombe su Kharkiv. Intanto le truppe di Mosca avanzano nel Donetsk. Servizio di Vito d’Ettorre. Ucraina, i russi avanzano nel Donetsk. Attaccata una nave civile a Odessa TG2000. Tv2000.it - Ucraina, i russi avanzano nel Donetsk. Attaccata una nave civile a Odessa Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Anche insi continua a morire. Vittime in un attacco russo nella regione di Kherson. Bombe su Kharkiv. Intanto le truppe di Moscanel. Servizio di Vito d’Ettorre., inelunaTG2000.

