Zon.it - Proposta di Sanzionare i Genitori di Minorenni Responsabili di Bullismo: Dibattito nelle Commissioni Comunali

(Di martedì 8 ottobre 2024) Torino, 7 ottobre 2024 – Nella seduta congiunta dellePrima e Quinta, presieduta da Anna Borasi (PD), è stata presentata una mozione che ha aperto un accesosul tema dele delletàali. Il consigliere Giuseppe Catizone della Lega ha proposto una mozione intitolata “Sanzioni per idiche compiono atti di“, mirata a introdurre modifiche significative nel Regolamento di Polizia Urbana. Ladi sanzioni perdi minori bulli a Torino prevede l’introduzione di una sanzione amministrativa variabile da 100 a 300 euro per idi minori che compiano atti o manifestino atteggiamenti die violenza in aree pubbliche, all’interno degli istituti scolastici,loro pertinenze e sui mezzi di trasporto pubblico.