Oggi al via il ValdarnoCinema Film Festival

(Di martedì 8 ottobre 2024) Arezzo, 08 ottobre 2024 – Sarà la proiezione di “Non riattaccare”, noir del fiorentino Manfredi Lucibello che ci riporta alle atmosfere del primo lockdown con e le interpretazioni di Barbara Ronchi e Claudio Santamaria, a inaugurare la 42ma edizione di, in programma stasera al Cinema Teatro Masaccio a San Giovanni, con ingresso gratuito. Ispirato all'omonimo romanzo di Alessandra Montrucchio, “Non riattaccare” è stato presentato in concorso al Torino2023, venendo premiato per l' attoriale di Barbara Ronchi. Ilè un viaggio con il piede schiacciato sull'acceleratore lungo le strade notturne di una città, durante la pandemia di Covid-19 con l'attrice Ronchi nei panni di una donna che deve salvare il proprio amore. A seguire ci sarà il Q&A.