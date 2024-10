McLaren W1 sotto il segno della F1

Leggi tutta la notizia su .com

(Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) –W1 è la conferma di uno dei principi fondamentali che stanno alla base di ogni supercar del Marchio inglese. Una potenza massima che supera l'immaginazione, una tecnologia all'avanguardia e un telaio in materiale composito, questo il cocktail realizzato per dar vita alla nuovaW1. La W1 nasce sul nuovo telaio monoscocca "Aerocell". L'articoloW1,ilF1 proviene da Webmagazine24.