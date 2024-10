Lanazione.it - Marmo, ottobre caldo. Sette aziende ricorrono contro la tracciabilità

(Di martedì 8 ottobre 2024), si preannuncia un autunno. Sono di ieri le notifiche diricorsi da parte delle imprese del lapideoil progetto diimprese che contestano le modalità previste dalla giunta per individuare la provenienza del. Sono le stesse che nelle settimane scorse si rivolsero al Tarl’articolo 21 e la procedura che prevede gare pubbliche per l’apertura dei cantieri sulla città. Una nuova tegola per l’amministrazione comunale che si trova a dover fronteggiare in questo mese importanti scadenze su lapideo, concessioni,e accordi fra Comune e imprese sull’escavazione su cui ancora non si è trovata una vera via d’uscita. Pertanto il 22è in scadenza il disciplinare sull’articolo 21.