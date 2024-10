News.robadadonne.it - Maria Arcangela Turturo, prima di morire racconta alla figlia che è stato il marito a darle fuoco

(Di martedì 8 ottobre 2024) Ha chiuso la moglie in auto e poi le ha dato, e quando la donna è riuscita a uscire dvettura ha cercato di ucciderla a mani nude. La vittima, la sessantenne, è stata portata di urgenza in ospedale, dove,di spirare, avrebbetopolizia cosa le era successo. “Mi voleva uccidere, mi ha messo le manigola, mi ha chiuso in auto con le fiamme”, queste sarebbero state le sue ultime parole; e sulla base di queste adesso l’uomo, Giuseppe Lacarpia, è indi fermo, con l’accusa di omicidio volontario premeditato e aggravato.