GF, Enzo Paolo a Carmen Russo: “Hai rifatto le labbra?” (Di martedì 8 ottobre 2024) E’ una Carmen Russo decisamente in ‘forma’ quella apparsa stasera nella settima puntata del Grande Fratello. La forma a destare qualche ‘sospetto’ è quella della bocca, non soltanto nel pubblico ma anche nel marito Enzo Paolo che le ha chiesto prontamente, forse credendo di essere in un momento di intimità: Hai rifatto le labbra? Domanda alla quale Carmen ha risposto negando: No, solite cosine. Davidemaggio.it - GF, Enzo Paolo a Carmen Russo: “Hai rifatto le labbra?” Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it (Di martedì 8 ottobre 2024) E’ unadecisamente in ‘forma’ quella apparsa stasera nella settima puntata del Grande Fratello. La forma a destare qualche ‘sospetto’ è quella della bocca, non soltanto nel pubblico ma anche nel maritoche le ha chiesto prontamente, forse credendo di essere in un momento di intimità: Haile? Domanda alla qualeha risposto negando: No, solite cosine.

Grande Fratello lunedì 7 ottobre - nominati e polemiche : le rivelazioni di Enzo Paolo Turchi sul matrimonio con Carmen Russo - ”Io ho dato la faccia, l’altra faccia, il cuore, tutto. Devo capirlo fuori? Lei mi tradisce? No, questo non lo penso. . Litigi, polemiche, accuse e nuovi nominati nella puntata di lunedì 7 ottobre del Grande Fratello. Voglio andare da Maria”. La scelta ricade su Clayton Norcross. Almeno spero. ... (Quotidiano.net)

Grande Fratello - settima puntata : Enzo Paolo Turchi prima vuole abbandonare poi cambia idea (ma il gelo con Carmen Russo sorprende tutti). In nomination… - A seguire, Lorenzo ha affrontato nuovamente Iago Garcia, che lo ha accusato di indossare una maschera e di mancare di rispetto reagendo in modo aggressivo. . Ho messo sulla bilancia quello che potevi avere e quello che potevi perdere“. “Ho tanta voglia di restare ma ho paura di non farcela. Ed è ... (Isaechia.it)

Grande Fratello 2024 - Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo sono in crisi? | Video Mediaset - E’ un mio sentore, lei non mi tradisce, almeno spero» – ha detto l’ex ballerino e coreografo. Cosa è successo? Grande Fratello 2024, Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo sono in crisi? Enzo Paolo Turchi nel confessionale del Grande Fratello 2024 ha rivelato qualcosa di inaspettato sul rapporto con ... (Superguidatv.it)