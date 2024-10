Fonseca, la panchina è a rischio? Situazione ingarbugliata a Milanello (Di martedì 8 ottobre 2024) Sempre più complicata la Situazione di Paulo Fonseca, tecnico del Milan: ecco che sensazioni serpeggiano nell’ambiente Come rivelato da Tuttosport, si fa sempre più ingarbugliata la Situazione in casa Milan dopo la sconfitta di domenica sera sul campo della Fiorentina, la quarta stagionale su 9 partite disputate tra campionato e Champions League. Fonseca è stato confermato dal silenzio tombale Calcionews24.com - Fonseca, la panchina è a rischio? Situazione ingarbugliata a Milanello Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 8 ottobre 2024) Sempre più complicata ladi Paulo, tecnico del Milan: ecco che sensazioni serpeggiano nell’ambiente Come rivelato da Tuttosport, si fa sempre piùlain casa Milan dopo la sconfitta di domenica sera sul campo della Fiorentina, la quarta stagionale su 9 partite disputate tra campionato e Champions League.è stato confermato dal silenzio tombale

Milan - Paulo Fonseca promuove Demirel Hodzic in prima squadra? La situazione - Inoltre, un infortunio ha fermato anche Ruben Loftus-Cheek che non sarà a disposizione del tecnico sicuramente per la trasferta di Firenze. Paulo Fonseca promuoverà direttamente in prima squadra il centrocampista Demirel Hodzic dal Milan Futuro? Il punto della situazione Demirel Hodzic ha ... (Dailymilan.it)

Milan - Luka Jovic è fuori dai piani di Paulo Fonseca : a gennaio sarà addio? La situazione - I goal cominciavano ad arrivare e ai tifosi cominciava a ricordare il vago ricordo di quel giocatore voluto fortemente dal Real Madrid qualche anno fa. Escluso dalla lista per la Champions League e praticamente solo uno scampolo di gara in campionato. A gennaio il serbo saluterà il club ... (Dailymilan.it)

Milan - destino già SEGNATO per Fonseca : il derby può NON basterà - la SITUAZIONE - La sensazione è infatti che la dirigenza […]. Le ultime sul futuro di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan dopo il pessimo avvio di stagione Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, il destino di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan sembra essere già segnato ancora prima ... (Calcionews24.com)