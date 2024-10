Comune, si a nuove assunzioni: l'annuncio del sindaco (Di martedì 8 ottobre 2024) nuove assunzioni al Comune di Scafati. Lo annuncia il sindaco Pasquale Aliberti, dopo l'ok della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti locali. "Arriva il placet dalla Cosfel - spiega il primo cittadino - per l'assunzione di figure che ci consentiranno di rafforzare la macchina Salernotoday.it - Comune, si a nuove assunzioni: l'annuncio del sindaco Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024)aldi Scafati. Lo annuncia ilPasquale Aliberti, dopo l'ok della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti locali. "Arriva il placet dalla Cosfel - spiega il primo cittadino - per l'assunzione di figure che ci consentiranno di rafforzare la macchina

Il Comune di Dolo installa nuove telecamere per la sicurezza - Nelle prossime settimane il Comune di Dolo installerà sei telecamere di ultima generazione dedicate alla sorveglianza sul territorio. L'azione rientra in un progetto intercomunale dal valore di 265mila euro realizzato dall’Unione dei Comuni della Riviera del Brenta, relativo al bando promosso... (Veneziatoday.it)

Comune di Pomezia - nuove nomine in Giunta : i nomi e gli incarichi - Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. . Anch’esso pometino di nascita, da sempre ha vissuto in città dove ha costruito la propria attività imprenditoriale. Conferma anche per Massimo Abbondanza con ... (Ilfaroonline.it)

Latina / Trasformazione digitale del Comune - variazione di bilancio per avviare nuove iniziative - Ieri in Consiglio comunale è stata approvata una variazione di bilancio di importo pari a 116mila euro. LATINA – L’amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Matilde Celentano, pronta ad investire sul potenziamento informatico dell’ente. “La somma – ha spiegato l’assessore Francesca Tesone ... (Temporeale.info)