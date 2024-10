Tennis, Atp 1000 Shanghai: niente da fare per Musetti e Berrettini, eliminati da Goffin e Rune (Di lunedì 7 ottobre 2024) Lorenzo Musetti è uscito di scena al secondo turno del Rolex Shanghai Masters , il torneo Atp 1000 in scena sul duro della capitale economica della Cina (con montepremi pari a 8.995.555 dollari). Il 22enne toscano, numero 18 del mondo e quindicesima forza del tabellone, al debutto (dopo aver usufruito di un bye) ha ceduto di fronte al belga David Goffin, 66 del ranking Atp, col punteggio di 1-6 7-6 Feedpress.me - Tennis, Atp 1000 Shanghai: niente da fare per Musetti e Berrettini, eliminati da Goffin e Rune Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di lunedì 7 ottobre 2024) Lorenzoè uscito di scena al secondo turno del RolexMasters , il torneo Atpin scena sul duro della capitale economica della Cina (con montepremi pari a 8.995.555 dollari). Il 22enne toscano, numero 18 del mondo e quindicesima forza del tabellone, al debutto (dopo aver usufruito di un bye) ha ceduto di fronte al belga David, 66 del ranking Atp, col punteggio di 1-6 7-6

LIVE – Cobolli-Wawrinka 2-2 - secondo turno Masters 1000 Shanghai 2024 : RISULTATO in DIRETTA - 2-2 PRIMO SET – Dodici punti consecutivi per chi serve. 1-1 PRIMO SET – Cobolli inaugura il match con un turno di servizio impeccabile. COME SEGUIRE COBOLLI-WAWRINKA IN TV PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5 COBOLLI-WAWRINKA ... (Sportface.it)

LIVE – Cobolli-Wawrinka 1-0 - secondo turno Masters 1000 Shanghai 2024 : RISULTATO in DIRETTA - 00 – Wawrinka ha vinto il sorteggio e ha scelto di ricevere. Sportface. 14. 50 – Sarà Carlos Bernardes l’arbitro del match. it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. Il live e la diretta testuale di Cobolli-Wawrinka, incontro valevole per il secondo turno del Masters 1000 di ... (Sportface.it)

Masters 1000 Shanghai 2024 : Berrettini lotta ma cede - vince Rune in rimonta in tre set - The post Masters 1000 Shanghai 2024: Berrettini lotta ma cede, vince Rune in rimonta in tre set appeared first on SportFace. Il terzo e decisivo set si apre con un game combattuto, uno dei pochissimi ai vantaggi in tutto l’incontro: Rune salva una palla break con un gran dritto sulla riga e tiene ... (Sportface.it)