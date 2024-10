Io sono un po’ matto… e tu? a cinema da oggi fino al 9 ottobre! (Di lunedì 7 ottobre 2024) Io sono un po’ matto e tu? a cinema da oggi fino al 9 ottobre! Distribuito da Notorious Pictures, scritto e diretto da Dario D’ambrosi, fondatore del Teatro Patologico, e realizzato anche grazie alla collaborazione dell’Accademia di cinema Griffith di Roma, Io sono un po’ matto e tu? è in arrivo nei cinema italiani il 7, 8 e 9 ottobre in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale. Il film vede la partecipazione di un cast d’eccezione composto da Claudio Santamaria, Raul Bova, Stefano Fresi, Claudia Gerini, Edoardo Leo, Vinicio Marchioni, Marco Bocci, Stefania Rocca, Riccardo Ballerini, Domenico Iannacone e lo stesso Dario D’Ambrosi. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ioun po’ matto e tu? adaal 9! Distribuito da Notorious Pictures, scritto e diretto da Dario D’ambrosi, fondatore del Teatro Patologico, e realizzato anche grazie alla collaborazione dell’Accademia diGriffith di Roma, Ioun po’ matto e tu? è in arrivo neiitaliani il 7, 8 e 9in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale. Il film vede la partecipazione di un cast d’eccezione composto da Claudio Santamaria, Raul Bova, Stefano Fresi, Claudia Gerini, Edoardo Leo, Vinicio Marchioni, Marco Bocci, Stefania Rocca, Riccardo Ballerini, Domenico Iannacone e lo stesso Dario D’Ambrosi.

Martin Scorsese dice davvero addio al Cinema? Quali sono gli ultimi film - Progetti…. Martin Scorsese cancella i suoi progetti cinematografici: “Vita di Gesù” e “Sinatra” Le recenti novità riguardanti Martin Scorsese hanno scosso il mondo del cinema, con la notizia della cancellazione di due dei suoi attesissimi film: “Vita di Gesù” e “Sinatra”, quest’ultimo previsto come ... (Leggi la notizia)

Giuli nomina la Commissione Cinema: ecco chi sono i 15 esperti (e perché c’entra anche Togliatti) - . Massimo Galimberti è creative producer e consulente editoriale e supervisore artistico per progetti Cinematografici e televisivi, nonché docente di Storia del Cinema presso la Scuola d’Arte Cinematografica “Gian Maria Volontè”. Il decreto, informa ancora il Mic, è stato trasmesso agli organi di ... (Leggi la notizia)

Netflix, Ted Sarandos: "Le uscite al cinema sono un modo inefficiente di distribuire film da 200 milioni" - A ribadire il concetto è stato Ted Sarandos, CEO di Netflix, che ha respinto qualsiasi tipo di difesa per la distribuzione cinematografica e per l'iter distributivo che solitamente si mette in moto a Hollywood. Netflix ha sottolineato nuovamente il proprio disinteresse a distribuire i film nelle ... (Leggi la notizia)