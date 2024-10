Denunciò le molestie sessuali durante il Rimini Comix, chiesto il rinvio a giudizio per il presunto autore (Di lunedì 7 ottobre 2024) La Procura della Repubblica di Rimini ha chiesto il rinvio a giudizio, per violenza sessuale, a carico di un 20enne di origini tunisine residente a Bologna accusato di aver molestato una 31enne piemontese durante la manifestazione dedicata ai fumetti, Rimini Comix. Il giovane, difeso Riminitoday.it - Denunciò le molestie sessuali durante il Rimini Comix, chiesto il rinvio a giudizio per il presunto autore Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) La Procura della Repubblica dihail, per violenza sessuale, a carico di un 20enne di origini tunisine residente a Bologna accusato di aver molestato una 31enne piemontesela manifestazione dedicata ai fumetti,. Il giovane, difeso

Rimini fra i comuni più digitali dell’Emilia Romagna - premio durante il Festival After - Un premio per il miglior incremento dell'indice di digitalizzazione tra i comuni capoluogo della Regione. E’ quello che ha ricevuto ieri il Comune di Rimini nell’ambito del Festival After, manifestazione dedicata alla diffusione della cultura digitale che ha premiato i Comuni e le Unioni di... (Riminitoday.it)

Violenza sessuale su due aspiranti colleghe durante lo stage a Rimini - condannato a 2 anni e 10 mesi un animatore turistico pugliese - Un animatore turistico pugliese è stato condannato a Rimini per violenza sessuale. La pena è di due anni e 10 mesi in abbreviato per il 43enne pugliese accusato di violenza... (Quotidianodipuglia.it)

Al via il Meeting di Rimini - i volontari mostrano i loro abiti “comodi” durante l'allestimento - Ecco come ci si veste durante l'allestimento del meeting di Rimini, i consigli dei volontari prima dell'evento di Comunione e Liberazione.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev. (Liberoquotidiano.it)