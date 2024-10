Riqualificazione del centro storico di Scafati: Mario Santocchio (Fratelli d'Italia) chiede un progetto concreto di rilancio (Di domenica 6 ottobre 2024) Il cuore storico di Scafati, con i suoi vicoli e antichi bassi, rappresenta un patrimonio culturale e architettonico unico nel suo genere, ma attualmente trascurato e privo di una visione che ne valorizza appieno le potenzialitĂ . Nonostante le numerose iniziative locali, come il recente presepe (Di domenica 6 ottobre 2024) Il cuoredi, con i suoi vicoli e antichi bassi, rappresenta un patrimonio culturale e architettonico unico nel suo genere, ma attualmente trascurato e privo di una visione che ne valorizza appieno le potenzialitĂ . Nonostante le numerose iniziative locali, come il recente presepe (Salernotoday)

Salernotoday - Riqualificazione del centro storico di Scafati | Mario Santocchio Fratelli d' Italia chiede un progetto concreto di rilancio

Sampdoria – Juve Stabia (1-2). Le foto dei protagonisti in campo - Rivivi le emozioni della storica vittoria della Juve Stabia con la Sampdoria allo Stadio Luigi Ferraris di Genova ...(vivicentro)

“Con i guanti bianchi”, il viaggio di Giosuè Romano tra storia e radici familiari - La presentazione del nuovo romanzo dell'autore malnatese è stata un momento intimo e sincero. Una serata che l’autore ha trasformato in un momento di autentico confronto ...(varesenews)

Scafati, addio al signor Giuseppe D'Auria: aveva 68 anni - Scafati è in lacrime per la scomparsa di Giuseppe D'Auria, conosciuto da tutti come "Il benzinaio", un uomo di 68 anni che si è spento nelle scorse ore, lasciando un vuoto profondo nella sua famiglia ...(41esimoparallelo)