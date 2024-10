Perde l’orientamento nel sentiero e si perde: salvata giovane donna (Di domenica 6 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl CNSAS è stato allertato nel pomeriggio di oggi dalla centrale 112 dei Carabinieri di Napoli per una persona dispersa. L’allarme è stato lanciato dalla stessa persona, una donna originaria di Avellino, che dopo aver lasciato la propria auto a Pimonte poco distante dall’imbocco del sentiero CAI 334 si è incamminata verso monte. Nel salire ha perso l’orientamento ed è andata in panico. Ha quindi allertato in maniera molto confusionaria il 112 che ha inoltrato la chiamata alla centrale operativa regionale del CNSAS, di Cassano Irpino (Av), non riuscendo tuttavia a fornire indicazioni utili per la localizzazione. (Di domenica 6 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl CNSAS è stato allertato nel pomeriggio di oggi dalla centrale 112 dei Carabinieri di Napoli per una persona dispersa. L’allarme è stato lanciato dalla stessa persona, unaoriginaria di Avellino, che dopo aver lasciato la propria auto a Pimonte poco distante dall’imbocco delCAI 334 si è incamminata verso monte. Nel salire ha persoed è andata in panico. Ha quindi allertato in maniera molto confusionaria il 112 che ha inoltrato la chiamata alla centrale operativa regionale del CNSAS, di Cassano Irpino (Av), non riuscendo tuttavia a fornire indicazioni utili per la localizzazione. (Anteprima24)

Anteprima24 - Perde l’orientamento nel sentiero e si perde | salvata giovane donna

Psg, l’ex Milan Donnarumma ancora al centro delle critiche: perde il posto? - L'ex portiere del Milan, ora al Psg, Donnarumma è finito ancora nel mirino delle critiche dopo la partita di Champions League contro l'Arsenal. (Pianetamilan)

Incidente mortale sulla Statale 16: donna di 41 anni perde la vita - Le condizioni dell’uomo non sarebbero gravi, ma sono in corso ulteriori accertamenti. L’impatto è stato violento e la donna è morta sul colpo. . L’Incidente è accaduto intorno alle 18. 30, quando, per motivi ancora in corso di accertamento, l’auto su cui viaggiava la vittima si è scontrata ... (Thesocialpost)

Schianto in moto contro un palo. Perde la vita un uomo di 49 anni. Gravissima la donna in sella con lui - Ultimamente era disoccupato e stava cercando di uscire dai suoi problemi. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione sul posto, con diversi minuti di massaggio cardiaco da parte dei soccorritori del 118. Con lui in sella c’era anche una 33enne, rimasta gravemente ferita ed ora ricoverata in ... (Ilrestodelcarlino)

Modena, incidente a Soliera: Domenica Speria perde la vita a 35 anni. Due feriti - È successo nella notte sulla strada per Carpi: a perdere la vita Domenica Speria. Grave un giovane di 32 anni, conseguenze lievi per un uomo di 47 anni ...(corrieredibologna.corriere)

Donna perde il controllo dell’auto e si schianta contro l’arco del Ponte degli Alpini - Spettacolare incidente ieri sera in centro a Bassano del Grappa: a farne le spese l'arco in pietra del Ponte degli Alpini, sul lato sinistro del fiume ...(ecovicentino)

Uno chiede informazioni alla vittima mentre l’altro le strappa la collana: arrestati a Porta Palazzo - Due ragazzi si dirigono verso Porta Palazzo e si avvicinano, piano piano, a una donna. È la loro prossima vittima, ma non sanno di essere osservati da lontano dagli agenti della sezione investigativa ...(torinotoday)