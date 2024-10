Dove Cameron chi è la fidanzata di Damiano David dei Maneskin e la nuova vita in America

(Di domenica 6 ottobre 2024) Ladiè lontano daie dall’Italia, è in, in compagnia della. Con la quale lo abbiamo appena visto sfilare sul red carpet del Met Gala 2024. Lana di, però, è molto più simile a quella di un divo di Hollywood che a quella di un rocker. Il cantante e la, attrice ex stellina Disney, sono stati visti, in questi mesi, cenare nei locali frequentati dalle stelle del cinema. Erano alla partita dei Lakers in prima fila, nei posti occupati anche dalle star che non si perdono una partita di LeBron James e compagni.Senza contare gli eventi come i Grammy e il Met Gala. Misto di musica moda e celebrità di caratura mondiale. Che sembra lontano anni luce dall’angolo di via Del Corso a Roma, la stradahanno iniziato a suonare dieci anni fa. (Metropolitanmagazine)