Calciomercato Torino, infortunio Zapata: la bomba de ‘La Stampa’ sul sostituto (Di domenica 6 ottobre 2024) Il Torino è reduce dalla sconfitta nel campionato di Serie A contro l’Inter ma il motivo di grande preoccupazione è rappresentato dalla condizione di Duvan Zapata. L’attaccante ha riportato un problema al ginocchio e lo stop si preannuncia lungo. “Grazie a tutti per i messaggi ed il supporto che mi è arrivato in queste ore: a tutto il mondo Toro e anche ai calciatori, tifosi dell’Inter che ieri a San Siro mi hanno fatto sentire il loro calore e la loro vicinanza dopo l’infortunio”: così l’attaccante e capitano granata, Duvan Zapata. “Domani farò gli esami”. <!



Leggi anche



> Serie A Inter-Torino, espulsione Maripan: follia del granata VIDEO La notizia di Calciomercato L’assenza di Duvan Zapata rischia di diventare pesantissima per le ambizioni del Torino. (Calcioweb.eu) (Di domenica 6 ottobre 2024) Ilè reduce dalla sconfitta nel campionato di Serie A contro l’Inter ma il motivo di grande preoccupazione è rappresentato dalla condizione di Duvan. L’attaccante ha riportato un problema al ginocchio e lo stop si preannuncia lungo. “Grazie a tutti per i messaggi ed il supporto che mi è arrivato in queste ore: a tutto il mondo Toro e anche ai calciatori, tifosi dell’Inter che ieri a San Siro mi hanno fatto sentire il loro calore e la loro vicinanza dopo l’”: così l’attaccante e capitano granata, Duvan. “Domani farò gli esami”. Serie A Inter-, espulsione Maripan: follia del granata VIDEO La notizia diL’assenza di Duvanrischia di diventare pesantissima per le ambizioni del

Calcioweb.eu - Calciomercato Torino infortunio Zapata | la bomba de ‘La Stampa’ sul sostituto

Ultime Notizie Serie A: Chiude il Milan; Torino, la situazione Zapata - Le informazioni vengono […]. Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le Notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi più significativi ... (Calcionews24)

Inter-Torino: Zapata ringrazia i tifosi nerazzurri dopo l’infortunio al ginocchio - Buona domenica a Tutti”. Domani farò gli esami. . Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Duva?n Esteban Zapata (@duvanZapata91) The post Inter-Torino: Zapata ringrazia i tifosi nerazzurri dopo l’infortunio al ginocchio appeared first on ... (Sportface)

VOTI Inter Torino: THURAM e ZAPATA sopra TUTTI. Mistero ACERBI: partita normale o tra i migliori in campo? - Prendendo come campioni i due quotidiani milanesi, i giudizi […]. I VOTI e i commenti della partita tra Inter Torino, vinta dai nerazzurri per 3-2. Ecco cosa ne pensano i quotidiani sporivi Inter-Torino è stata una partita avvincente, molto più di quel che si poteva pensare dopo 20 minuti, quando ... (Calcionews24)

Calciomercato Torino, infortunio Zapata: la bomba de ‘La Stampa’ sul sostituto - Le prime notizie sul possibile sostituto di Duvan Zapata: l'attaccante è reduce dall'infortunio nella gara contro l'Inter ...(calcioweb.eu)

Torino, tegola ZAPATA per Vanoli: ecco quando farà gli ESAMI l’attaccante dei granata - Una serata stregata ieri per il Torino che oltre alla sconfitta contro l’Inter per 3-2, giocando per oltre 70 minuti con un uomo in meno, ha dovuto fare i conti anche con l’infortunio di Duvan Zapata.(calcionews24)

Inter-Torino, Marcenaro ok sul rigore per i granata - L'arbitro genovese richiamato al VAR per l'espulsione di Maripan. Regolare il gol di Zapata, dubbi sull'ultimo centro di Thuram ...(toro)