Andrea oltre i limiti, dall'Ironman alla conquista dell'Irlanda in bici (Di domenica 6 ottobre 2024) Troppo forte. Talmente determinato da vincere 10 titoli italiani di ciclismo su pista e strada, aggiudicarsi prove internazionali nella stessa disciplina, gareggiare nel triathlon e nelle gran fondo di ciclismo. E tutto questo, dopo l'amputazione della gamba destra, conseguenza di un incidente alla stazione di Monza. Ma Andrea Pusateri, friulano di nascita e brianzolo di adozione (ha vissuto a Monza, ora abita a Triuggio), 31enne paraciclista e triatleta, è sempre stato in grado di andare oltre. Lo ha dimostrato con i fatti e lo ha spiegato nel libro "I limiti non esistono". Di questa esistenza a tutto campo, segnata da un drammatico evento, si è parlato in una serata promossa da Federico Gerosa, presidente del Panathlon Club Monza e Brianza. La vita di Pusateri è subito in salita: ha solo 3 anni e mezzo quando, alla stazione di Monza, sfugge alla mamma e finisce sotto un treno.

