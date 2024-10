Sommer conferma | Attenzione diversa tra Europa e Serie A! Lavorare

(Di sabato 5 ottobre 2024)si esprime sull’Inter che ha vinto contro il Torino per 3-2 in campionato. Lo svizzeroun trend dei nerazzurri. CONCENTRAZIONE – A Sky Sport Yanncommenta la partita vinta dall’Inter contro il Torino: «Siamo molto contenti di aver vinto questa sera, ci sono state situazioni perché contro squadre organizzate come il Torino ci sta. Ma forse l’anno scorso eravamo più compatti e dobbiamoper raggiungere questa compattezza. Differenza tra Champions League e campionato nell’? Probabilmente sì. Abbiamo giocato contro Manchester City e Stella Rossa giocando forse con maggior concentrazione, in campionato abbiamo alti e bassi come stasera. Dobbiamoe migliorare. Questione di». (Inter-news)