Mbakogu l’attaccante che sognava Drogba

(Di sabato 5 ottobre 2024)di giocare al Chelsea con, ora divide lo spogliatoio con Ricozzi, Napolitano e Santoni a Riccione, in serie D. A 32 anni, Jeremy, detto Jerry, ha accettato una nuova sfida con i dilettanti in Romagna. Dieci anni fa, con i suoi gol, porta il Carpi in Serie A. Stagione bellissima. Incanta i tifosi e non solo. In Emilia arrivano anche gli osservatori del Borussia Dortmund, piace a tanti. Ma lui non si sposta. Non è ancora il momento. E’ una squadra quadrata quella emiliana, creata dal giovane ds Cristiano Giuntoli che nota Jerry nella finale di Coppa Italia di Lega Pro della stagione 2010-11, persa contro la Juve Stabia. Il direttore capisce che il giovane attaccante nigeriano può avere un grande futuro, così l’anno dopo lo prende in prestito dal Padova:però è infortunato, solo in seguito diventa un punto di forza per la squadra.