Il rosa della prevenzione Torna la Camminata Fra attesa e curiosità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 5 ottobre 2024) La tradizionale "in città" di domani si veste di colori carichi di molti significati. Sono infatti ilbrillante delle nuove magliette – distribuite alle iscritte nell’apposita borsetta, insieme ad altri pensieri, compreso il coupon per usufruire di uno sconto alla visita dei musei Antico Palazzo dei Vescovi e Palazzo de’Rossi durante tutto il mese di ottobre – e anche le sfumature del verde che cura, il tema scelto per la nona edizione dell’evento con cui ’Voglia di Vivere’ apre il mese delle attività dedicate alla. Curare questo aspetto – spiega una nota –salute permette infatti di aumentare le possibilità di guarigione, e sarà proprio unafra il verde di alcuni giardini cittadini a farsi portavoce di questo benessere.