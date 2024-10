’I Girasoli’ la ristrutturazione in autunno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) Con un po’ di ritardo ma inpartiranno i lavori di riqualificazione del centro socio-riabilitativo ’Iospitato nel Condominio solidale ex Pantera Rosa, in via Abruzzi 55, a Pinarella. L’investimento previsto è di 512 mila euro, 400 mila a carico dell’amministrazione comunale, mentre restano a carico del gestore 112 mila euro. Attualmente il centro socio riabilitativo diurno per disabili può ospitare fino a 15 persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale tra i 14 e i 64 anni. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.30 per 235 giorni all’anno e tra i vari servizi è presente un’attività pomeridiana rivolta a minori con disturbi del comportamento denominata "Volpi" e gestita dalla cooperativa sociale Il Cerchio.