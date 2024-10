Anna Tatangelo? Ecco perché la riconosci | Pupo fa calare il gelo un caso su Rai 1

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Rivolta sui social controper un giudizio un po' troppo tranchant e indelicato pronunciato su, venerdì sera a Tale e quale show. Il simpatico cantante e conduttore toscano, al secolo Enzo Ghinazzi, è uno dei giudici del fortunatissimo programma condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai 1. Sul palco sale una delle concorrenti vip, Giulia Penna, cantante e influencer romana. Si esibisce sulle note di Ragazza di periferia, uno dei primi e più celebri successi della. Oggi Lady Tata, come ama farsi chiamare dai fan, non è più la ragazzina di Sora salita alla ribalta di Sanremo ancora adolescente, sia artisticamente sia dal punto di vista più personale è cresciuta e cambiata. Tuttavia, nel suo giudizio sulla performance della Penna,sembra un po' dimenticarlo e in qualche modo sottovalutarla.