Accoltellamento a Pescara | confermato il carcere per il giovane aggressore

(Di sabato 5 ottobre 2024)- Convalidato l'arresto del 18enne accusato di tentato omicidio con sei coltellate ai danni di un quindicenne in centro a. Rimane inildi 18 anni accusato di aver accoltellato un quindicenne per motivi futili, lo scorso martedì in via Firenze a. Il giudice per le indagini preliminari ha deciso di convalidare il fermo, tramutandolo in arresto con l'accusa di tentato omicidio. Durante l'interrogatorio, il ragazzo si è avvalso della facoltà di non rispondere, mantenendo il silenzio sulle accuse mosse nei suoi confronti. L'aggressione è avvenuta in pieno centro cittadino, in una zona pedonale di via Firenze, quando la vittima, un ragazzo di appena 15 anni, è stata colpita da sei coltellate in diverse parti del corpo.