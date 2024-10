UeD Asmaa e Cristiano lasciati di nuovo lui distrutto | Avevamo scelto le fedi

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 4 ottobre 2024) In queste ore è arrivata una notizia come un fulmine a ciel sereno per quanto riguarda una coppia nata nella scorsa edizione di Uomini e Donne. Loro sonoFares eLo Zupone, i quali hanno deciso di interrompere la loro storia, stavolta pare davvero in maniera definitiva. A prendere questa decisione è stata la donna, sta di fatto cheha ammesso di nutrire ancora amore nei suoi riguardi e di non essere stato d'accordo con lei nel separarsi. Nel corso dello sfogo, l'ex cavaliere di UeD ha confessato anche che i due stavano progettando il loro matrimonio, al punto da scegliere anche le. Improvvisamente, però, qualcosa è precipitato. Le dichiarazioni diFares eLo Zupone sulla loro separazione Questa non è la prima volta cheFares eLo Zupone annunciano la loro separazione (QUI l'ultima crisi).