Stadio Cagliari Giulini dopo il rinvio per l’ok | Chi di dovere dimostri presto se lo si vuole fare davvero

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Nell’ultima conferenza di servizi che si è svolta al comune dinon è stato dato il via libera definitov al progetto della Unipol Domus Gigi Riva, il futurodel club sardo. Il progetto per ora si è arenato su degli aspetti tecnici e amministrativi legati ai parcheggi, alla viabilità e alla gestione dell’acqua. Una reazione delusa, quella del presidente della società Tommaso: “Da anni stiamo facendo tutto il possibile – sacrificando tempo e investendo risorse – per dare aun nuovo. Chi dise lo sio se siamo destinati a rimanere incagliati nella burocrazia”. La conferenza si è chiusa con la decisione che la regione trasmetterà al comune il verbale della seduta, contenente l’elenco delle osservazioni.