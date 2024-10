Per la Francia inizia ufficialmente la stagione degli espianti C' è l' ok di Bruxelles

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La misura era attesa entro la prima decade di ottobre eha rispettato i tempi. Lapotrà utilizzare 120 milioni di euro di risorse europee (non aggiuntive rispetto al piano di aiuti nazionale dell'Ocm) per estirpare definitivamente circa 30mila ettari di vigne entro la metà di maggio del 2025. La Commissione europea ha, infatti, dato il via libera all'operazione, fortemente richiesta dai sindacati francesi del settore vitivinicolo einoltrata da Parigi a metà settembre scorso. Il contesto generale, per la, non è dei più semplici: calo dei consumi, difficoltà nell'export, eccesso di offerta e, per quest'anno, le stime di uno scarso raccolto a causaeffetti del clima, che le faranno perdere il primato produttivo mondiale a favore dell'Italia.