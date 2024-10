Nuove nomine nel Consiglio di Amministrazione di AmCham Italy

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di venerdì 4 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Si è svolta nel polo museale Gallerie d’Italia a Milano la riunione deldidi, durante la quale sono stati nominati i nuovi membri del– affiliata alla US Chamber of Commerce di Washington D.C., la Confindustria statunitense, della quale fanno parte oltre tre milioni di imprese – da oltre cento anni sviluppa e favorisce le relazioni economiche e culturali tra gli Stati Uniti d’America e l’Italia, promuovendo e tutelando gli interessi dei propri Associati nell’ambito dell’attività di business tra i due Paesi.“– si legge in una nota – è lieta di accogliere i nuovi membri che, con le loro competenze e il loro impegno, contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi strategici dell’Organizzazione”.