Finale di Champions la figuraccia di Milano è una chance per Roma | l’Olimpico in lizza Ma la Figc poteva evitare la riapertura del bando

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Unaper, una possibilità per. Anche se forse la seconda avrebbe potutola prima. Sfumata – anzi, proprio revocata per manifesta incapacità – l’assegnazione a San Siro, l’Italia ha ancora unadi ospitare ladiLeague del 2027: si tratta dello stadio Olimpico. Per farlo, però, dovrà passare da una nuova gara. La settimana scorsa la notizia della revoca, per le mancate garanzie sullo stato futuro dell’impianto, che come è noto è al centro di svariati progetti di ristrutturazione e un infinito tira e molla fra Comune e club. Adesso la Uefa ha ufficialmente riaperto il, rivolto alle Federazioni: c’è tempo fino al 21 ottobre per candidarsi, mentre il dossier dovrà essere completato entro marzo; poi, a maggio 2025, sarà annunciata la scelta, si spera stavolta definitiva.