Che succede ai Balcani se la Russia avanza in Ucraina?

(Di venerdì 4 ottobre 2024) L’allarme è stato lanciato dal premier kosovaro Albin Kurti: unapiù forte e vincente indarebbe coraggio alla Serbia, per cui non solo il Kosovo, ma anche la Bosnia-Erzegovina, il Montenegro e forse la Macedonia del Nord sarebbero messi in pericolo da quelle che ha descritto come ambizioni espansionistiche serbe. Il raccordo geopolitico tra l’evoluzione della guerra a Kyiv e le proiezioni del Cremlino nel costoneco rappresenta un elemento da tenere in ampia considerazione, con la prospettiva di affiancarlo a quello rappresentato dalle politiche europee di allargamento, definite dal presidente del consiglio, Giorgia Meloni, “riunificazioneca”. Kosovo e Serbia La situazione attuale tra Kosovo e Serbia resta tesa e i colloqui di normalizzazione coadiuvati dall’Unione Europea non hanno prodotto progressi.